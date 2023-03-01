Dnestr.TV

 
0

В Единый госреестр культурного наследия будут включать памятники искусства, дата создания которых неизвестна

В Единый госреестр культурного наследия будут включать памятники искусства, дата создания которых неизвестна
Фото: wikimapia.org/ памятник-бюст М.И. Кутузову был установлен в 1997 году, но уже требует реставрации и защиты государства

В Единый государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия будут включать памятники искусства, дата создания которых неизвестна. Соответствующие дополнения внесут в Закон ПМР «О недвижимых объектах культурного наследия». Парламентский Комитет по образованию, общественным объединениям и СМИ в режиме второго чтения подержал поправки к законопроекту и направил его для рассмотрения на ближайшем пленарном заседании парламента.

Согласно действующему законодательству для того, чтобы включить памятник культуры в Государственный реестр, необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу, которая определяет историко-культурную ценность объекта. После этого в реестр вносится информация, которая содержит наименование объекта, его местонахождение и дату создания памятника искусства. Сегодня в реестр могут быть включены объекты культурного наследия, возраст которых составляет не менее 40 лет, передает пресс-служба ВС ПМР.

Однако в Государственной службе по культуре и историческому наследию ПМР отмечают, что иногда, из-за отсутствия архивных сведений, определить точный возраст некоторых памятников искусства невозможно. А некоторые объекты культурного наследия были созданы недавно. Например, памятник-бюст М.И. Кутузову был установлен на Бородинской площади только в 1997 году, но уже требует реставрации и защиты государства. Поэтому Правительство разработало и направило в Верховный Совет законодательную инициативу, которая позволит включать в Государственный реестр памятники искусства, дата создания которых неизвестна или с даты создания которых прошло менее 40 лет.

По мнению авторов законопроекта, новые нормы помогут сохранить важные объекты культурного наследия нашей республики и повысить туристическую привлекательность Приднестровья.

Депутаты Комитета на заседании обсудили дополнения в Закон ПМР «Об образовании». Проект закона, разработанный Правительством ПМР, позволит Минпросу определять нормативы материально-технического оснащения школ, детсадов и интернатов. По словам министра просвещения ПМР Светланы Иванишиной, раньше определённых норм закупок не было. И такие товары, как, например, бытовая химия или средства личной гигиены, приобретались по мере необходимости. Как считают в Правительстве, новые меры помогут сделать механизм закупок более прозрачным и организованным. Депутаты профильного Комитета поддержали закон во втором чтении и направили его на рассмотрение на пленарном заседании.
  • Сегодня, 10:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову
  • Утвержден порядок размещения объектов на землях лесного ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову
  • Утвержден порядок размещения объектов на землях лесного ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна