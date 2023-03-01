Бендерскому Дворцу культуры им. П. Ткаченко исполнилось 60 лет, по случаю юбилея был дан большой концерт. Зрителям показали лучшие номера за все годы работы учреждения культуры, наиболее зрелищные и яркие фрагменты постановок.
Как сообщается на сайте госадминистрации Бендер, у входа гостей встречали циркачи-великаны с воздушными шарами. В холле пришедших ждали театральные фотозоны с куклами и артистами.
Праздничную программу открыл танцевальный коллектив «БУМ». С отрывком из «Маленьких трагедий» по произведению Александра Пушкина к зрителям вышли актёры театра «ЭТО» (Экспериментальное театральное объединение).
Здание ДК им. П. Ткаченко ввели в эксплуатацию 60 лет назад. Тогда в нём начали работать разные творческие коллективы, которые и по сей день продолжают трудиться и творить. На сегодняшний день работают 25 коллективов, 20 из которых носят звания народного и образцового, остальные – любительские. Руководит Дворцом культуры Анатолий Король.
«Все коллективы живут своей жизнью, радуют людей. Каждый, кто хочет открыть в себе талант, приходит к нам, в эти стены, находит себе по душе развлечение и творческое занятие. Это нас радует. Наши творческие коллективы на высоком уровне. Мы самостоятельно можем провести любое мероприятие. Оно получается ярким, зрелищным. И у нас всегда аншлаг», - отметил Анатолий Король.
Сегодня ДК им. П. Ткаченко – это центр культурной жизни Бендер. Его сцена принимает мастеров искусств, гостей, участников художественной самодеятельности Приднестровья и стран ближнего зарубежья.
На праздничном концерте заместитель главы Бендер по социальным вопросам Оксана Котеля зачитала приветственный адрес градоначальника Романа Иванченко.
«Благодарю ваш коллектив за то, что вы ежедневным трудом наполняете стены ДК сказкой и праздником. От всей души поздравляю сотрудников, ветеранов учреждения, артистов с юбилеем Дворца культуры. Выражаю слова признательности за работу и желание дарить людям радость», - говорилось в приветственном адресе.
Работники Дворца культуры были удостоены почётных званий, награждены грамотами и благодарственными письмами.