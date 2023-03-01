Рыбницкая центральная районная больница обслуживает население свыше 65 тысяч человек, большинство – это городские жители (65,3%). Отчёт о деятельности многопрофильного стационара в прошлом году представила министру здравоохранения главный врач учреждения Ангелина Молдовская.
Смертность снизилась до 980 человек за год (в 2021 году – 1 428) . В структуре смертности населения лидируют болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов пищеварения. Родились за прошлый год 356 детей. Отмечается отрицательный прирост, сохраняется естественная убыль населения, сообщает пресс-служба Минздрава.
В прошлом году в больнице работали 865 человек, из которых 144 врача и 343 средних медицинских работника. Сохраняется дефицит врачей: терапевтов, педиатров, хирургов, анестезиологов, офтальмологов, психиатров. Испытывает учреждение потребность и в медицинских сёстрах.
Важное направление работы – медицинская помощь детскому населению. В структуру больницы входит детская поликлиника на 200 посещений в смену. На хорошем уровне показатель детской вакцинации, но есть и случаи отказа родителей от иммунизации. У детей и подростков до 15 лет преобладают заболевания органов дыхания, болезни уха и кожи.
Диспансерному медицинскому осмотру в районе подлежит 16 тысяч граждан, осмотрено 15 934 человека. Выявлен 401 случай соматических заболеваний.
Как отметила главный врач, в стационаре больницы лечение получили свыше 11 тысяч человек (на 18,7% меньше, чем в 2021 году). Оперативных вмешательств было проведено 2 390. Хирургическая активность увеличилась практически во всех отделениях больницы. Объём лабораторных исследований превысил 1 млн 120 тысяч. Было проведено почти 50 тысяч физиопроцедур, свыше 94% - бесплатные.
В рамках акции «Поезд здоровья», который предполагает выезд узких специалистов в сельскую местность, осмотрено 1 770 человек.
Сохраняется кадровый дефицит в скорой помощи. На каждую из двух работающих бригад приходится 19 выездов в смену.
В районе 555 доноров, компонентов крови всегда в достаточном количестве. При острой необходимости Рыбницкая больница оказывает помощь Каменской, сообщила Ангелина Молдовская.
За минувший год учреждение заработало более 3 млн рублей. По программе Фонда капвложений был завершён ремонт второго этажа сельской врачебной амбулатории села Воронково, ремонт фасада детского отделения, выполнен капитальный ремонт складских помещений.
В планах руководства больницы: развивать малоинвазивную хирургию в сфере урологии и гинекологии, продолжить работу над диспансерным наблюдением пациентов, повышать профессиональный уровень сотрудников и совершенствовать материально-техническую базу.