На фоне десяти пакетов антироссийских санкций товарооборот ЕС-Россия в 2022 году достиг восьмилетнего максимума.
Максимальных за восемь лет значений достиг товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года, при этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме, такие данные приводит РИА Новости на основе данных Евростата.
В прошлом году ввоз товаров из РФ в ЕС вырос на четверть, достигнув 203,4 миллиарда евро. Этот показатель всего на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года (тогда он достиг 203,6 миллиарда евро), передаёт sputniknews.ru
Экспорт из Евросоюза в Россию между тем снизился на 38,1% и достиг минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро.
"Однако такое снижение ввоза Россией товаров из ЕС не помешало достичь максимального с 2014 года уровня товарооборота: он вырос за год на 2,3% — до 258,6 миллиарда евро", - отмечает источник.
По итогам года дефицит в торговле Евросоюза с Россией оказался на уровне рекордных 148,2 миллиарда евро. Это вдвое превышает показатели, отмеченные годом ранее.
После начала спецоперации на Украине власти ЕС приняли против России уже десять пакетов санкций. С учетом новых рестрикций, по данным на 2021 год, Евросоюз уже ввел санкции против почти половины (49 процентов) экспорта в Россию.
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля отметил, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем думал Запад, когда пытался спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль. Однако, по мнению Путина, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.