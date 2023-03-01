Dnestr.TV

 
0

Евгений Дога потребовал снести памятники советским воинам в Молдавии

Евгений Дога потребовал снести памятники советским воинам в Молдавии

86-летний композитор Евгений Дога, до последнего времени живший на две страны (Россия, Молдавия) в интервью радио «Голос Бессарабии» заявил, что «надо немедленно снести все памятники советским солдатам, которые напоминают молдаванам о проклятом режиме советской оккупации», когда народ подвергался «жесточайшим репрессиям», передаёт aif.ru

Это не первый русофобский выпад композитора, написавшего музыку к десяткам советских фильмов («Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Валентин и Валентина» и др.).

В январе 2022 года, до начала СВО, Евгений Дога подписал коллективное письмо к президенту США Джо Байдену, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю с просьбой наказать Россию за то, что та требует остановить расширение НАТО на восток.
  • Сегодня, 16:57
  • DTV
  • Просмотров: 20
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову
  • Утвержден порядок размещения объектов на землях лесного ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову
  • Утвержден порядок размещения объектов на землях лесного ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна