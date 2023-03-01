86-летний композитор Евгений Дога, до последнего времени живший на две страны (Россия, Молдавия) в интервью радио «Голос Бессарабии» заявил, что «надо немедленно снести все памятники советским солдатам, которые напоминают молдаванам о проклятом режиме советской оккупации», когда народ подвергался «жесточайшим репрессиям», передаёт aif.ru
Это не первый русофобский выпад композитора, написавшего музыку к десяткам советских фильмов («Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Валентин и Валентина» и др.).
В январе 2022 года, до начала СВО, Евгений Дога подписал коллективное письмо к президенту США Джо Байдену, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю с просьбой наказать Россию за то, что та требует остановить расширение НАТО на восток.