Председатель парламента подтвердил в программе на Radio Moldova намерение молдавской стороны взорвать взлетно-посадочную полосу (ВПП) Кишиневского международного аэропорта "на случай, если на нас нападут", пишет Point.md ссылаясь на bani.md
Изначально об этих планах рассказал глава МИДЕИ Нику Попеску. По словам министра, власти рассматривали в 2022 году, сразу после того, как Россия начала войну в Украине, вариант взорвать взлетно-посадочную полосу в Кишиневском международном аэропорту, чтобы стратегическая цель не была захвачена российской армией.
Такие планы мотивировались тем, что "24 февраля 2022 года продвижение российской армии в Украине было активным, а ситуация осложнялась наличием различных карт, согласно которым Россия очень быстро выйдет к границе Республики Молдова".
Наверное, это всё же не та - веская причина, почему авиа- перевозчики отказываются последнее время от работы....
Отметим, что с 3 марта Air Moldova каждый день отменяет рейсы. Так, 7 марта аннулированы рейсы в/из: Дюссельдорфа, Парижа и Стамбула. 8 марта отменены рейсы в/из: Лондона, Тбилиси, Дюссельдорфа и Рима