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Наверное, это всё же не та - веская причина, почему авиа- перевозчики отказываются последнее время от работы....

Председатель парламента подтвердил в программе на Radio Moldova намерение молдавской стороны взорвать взлетно-посадочную полосу (ВПП) Кишиневского международного аэропорта "на случай, если на нас нападут", пишет Point.md ссылаясь на bani.mdИзначально об этих планах рассказал глава МИДЕИ Нику Попеску. По словам министра, власти рассматривали в 2022 году, сразу после того, как Россия начала войну в Украине, вариант взорвать взлетно-посадочную полосу в Кишиневском международном аэропорту, чтобы стратегическая цель не была захвачена российской армией.Такие планы мотивировались тем, что "24 февраля 2022 года продвижение российской армии в Украине было активным, а ситуация осложнялась наличием различных карт, согласно которым Россия очень быстро выйдет к границе Республики Молдова".Отметим, что с 3 марта Air Moldova каждый день отменяет рейсы. Так, 7 марта аннулированы рейсы в/из: Дюссельдорфа, Парижа и Стамбула. 8 марта отменены рейсы в/из: Лондона, Тбилиси, Дюссельдорфа и Рима