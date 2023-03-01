9 марта в Кишиневе пройдет матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, в котором тираспольский футбольный клуб "Шериф" примет французскую "Ниццу", передаёт noi.md
Судить эту встречу будет бригада арбитров из Азербайджана, возглавит которую Алияр Агаев. Ассистировать ему будут его соотечественники - Зейнал Зейналов и Акиф Амирали.
В качестве четвертого судьи выступит Эльчин Масиев. Систему VAR будут обслуживать два судьи из Италии.
Игра состоится 9 марта на стадионе «Зимбру» и начнётся в 19:45. Ответный матч будет сыгран спустя неделю в Ницце и начнется в 22:00.
Главный тренер футбольного клуба «Шериф» из Тирасполя Роберто Бордин, комментируя итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, заявил, что «Ницца» – одна из сильнейших команд в соревновании.
"Безусловно, они будут стремиться к победе по сумме двух матчей. Мы будем играть на современном стадионе, с действительно страстной атмосферой, но это не должно повлиять на нас. ФК «Шериф» сможет с этим справиться. Я верю в качества и сердца моих игроков", - сказал Роберто Бордин.
Как сообщалось ранее, футбольный клуб "Шериф" из Тирасполя впервые в своей истории прошел в 1/8 финала еврокубкового турнира.