Министерство сельского и лесного хозяйства Турции приняло решение ограничить экспорт томатов на период до 14 апреля 2023 года, сообщает EastFruit
В сообщении министерства заявлено, что «в связи с аномальным ростом цен на помидоры в Турции в последние дни и ужасными последствиями землетрясения, которое непосредственно затронуло 11 провинций, возникла необходимость принятия мер для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен».
Как считают аналитики, принятое турецким правительством решение уже со следующей недели окажет серьёзное влияние на рынок тепличных помидоров в тех странах, которые зависят от импорта этой продукции из Турции. Речь в первую очередь идет об Украине, Молдове, Грузии, Румынии и нескольких других странах, ведь обычно в марте именно Турция обеспечивает абсолютное большинство поставок тепличных помидоров на эти рынки.
К примеру, украинские импортеры тепличных овощей уже лихорадочно пытаются найти возможные альтернативы турецким поставщикам со следующей недели. Теоретически их отсутствие могли бы заместить поставки из Марокко, Ирана или даже Испании (если речь идет о продукции премиального качества), но и в этом случае говорить о полной компенсации турецкого экспорта нельзя, ведь в этих странах может просто не оказаться нужных объемов помидоров, которые требуются прямо сейчас.
Поэтому уже к концу следующей недели на рынках стран, зависящих от импорта турецких помидоров, может ожидаться серьезный скачок цен на фоне отсутствия этой продукции, а единственным ограничительным фактором здесь может оказаться одно из исключений, указанных в постановлении Министерство сельского и лесного хозяйства Турции.
Так, под действие ограничения не подпадают экспортные поставки на Северный Кипр, в Палестину и Азербайджан, и именно присутствие последнего в списке исключений позволяет сделать вывод о неполном исчезновении Турции с регионального рынка тепличных томатов. Естественно, речь здесь не идет о реэкспорте десятков тысяч тонн продукции, ведь в самой Турции также ощущается дефицит тепличных помидоров. Тем не менее, исключать возможность определенного реэкспорта через Азербайджан нельзя, ведь последний до этого времени и так являлся крупным реэкспортером овощей и фруктов другой страны-соседа (Ирана).