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В Зоне безопасности сохраняется стабильная обстановка

В Зоне безопасности сохраняется стабильная обстановка

Обстановка в Зоне безопасности на минувшей неделе и в праздничные дни оставалась стабильной. Военнослужащие миротворческих контингентов трех сторон действовали слаженно, без каких-либо разногласий. Об этом по итогам прошедшего в Бендерах заседания ОКК рассказал журналистам глава приднестровской делегации Олег Беляков, передает novostipmr.com.

«В целом ситуация оценивается как стабильная, управляемая и находящаяся под контролем Совместных миротворческих сил, - подчеркнул он. - Мы имеем четкие данные о том, что наши подразделения – воинские контингенты трех сторон, военные наблюдатели, посты Совместных миротворческих сил - работают слаженно. Каких-то разногласий не установлено».

За минувшую неделю в Бендерах нашли старый снаряд и более 70 патронов

Днем 5 марта житель бендерского микрорайона Солнечный во время прогулки обнаружил взрывоопасный предмет в кустах у одного из домов по улице Ленинградской. Как отмечается в докладе Объединенного военного командования, оглашенном на прошедшем в Бендерах заседании ОКК, на место выехали сотрудники милиции, саперы и военные наблюдатели Совместных миротворческих сил. Находка оказалась 75-миллиметровым артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны. Боеприпас изъят и вывезен для уничтожения в установленном порядке.

На следующий день военным наблюдателям вновь зафиксировали факт изъятия боеприпасов и снова на улице Ленинградской. Жительница одного из домов позвонила в Управление внутренних дел города Бендеры и сообщила, что во время уборки квартиры она нашла более 70 патронов различных калибров. В присутствии военных наблюдателей Миротворческих сил боеприпасы были изъяты для производства следственных действий.
  • Вчера, 18:10
  • DTV
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