9 марта 2023 г., были опубликованы поправки к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 и (ЕС) 2021/405 от 24 марта 2021 г., посредством которых Республика Молдова впервые получила право экспорта в Европейский союз переработанного мяса птицы и яиц категории А (для потребления).
Сообщается, что решение Европейской комиссии является очень важным и будет способствовать достижению приоритетной национальной цели – диверсификации рынков для производителей мяса птицы из Республики Молдова. В то же время решение Европейской комиссии свидетельствует о том, что национальная система официального контроля, внедренная Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, признана Европейским союзом, пишет noi.md.
Процесс получения права на экспорт в ЕС соответствующей продукции из Республики Молдова был сложным и длительным. Ему предшествовал обширный обмен информацией и технических консультаций, аудиторские миссии как онлайн, так и при физическом присутствии европейских экспертов на территории Республики Молдова, которые рассмотрели соответствие национальной системы трехмерным образом, в том числе возможности Национального агентства по безопасности пищевых продуктов на центральном и территориальном уровне и степень соответствия экономических агентов требованиям ЕС.
В настоящее время в Республике Молдова насчитывается 43 птицефабрики и около 227 тысяч индивидуальных птицеводческих хозяйств, в которых в общей сложности выращивается около 6 миллионов птицы. Также в Республике Молдова имеется 24 бойни по убою птицы, которые ежегодно поставляют около 45 тысяч тонн мяса птицы, а также 12 пунктов сбора яиц, где ежегодно регистрируется около 253 миллионов яиц.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов РМ продолжит оценивать соответствие компаний сектора птицеводства, которые намерены экспортировать на рынок Европейского союза, требованиям, необходимым для экспорта их продукции в государства-члены ЕС.