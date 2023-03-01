Случай заражения ящуром серотипа SAT-2 зафиксирован в Турции. Об этом сообщило в четверг Министерство лесного и сельского хозяйства, сообщает ТАСС.
"В ходе полевых работ был обнаружен первый случай заражения ящуром серотипа SAT-2. На данный момент восемь предприятий помещены в карантин. О ситуации была уведомлена Всемирная организация по охране здоровья животных 8 марта", - отмечается в сообщении.
Данный серотип был выявлен в Турции после того, как было объявлено о выявлении ящура в соседнем Ираке.
Ящур - острая инфекционная болезнь животных, поражающая крупный и мелкий рогатый скот, буйволов, лошадей и свиней. Характеризуется лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Может передаваться человеку через термически необработанные продукты, а также в процессе ухода за животными. От человека к человеку не передается.