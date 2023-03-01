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В Турции выявили первый случай заражения ящуром

В Турции выявили первый случай заражения ящуром

Случай заражения ящуром серотипа SAT-2 зафиксирован в Турции. Об этом сообщило в четверг Министерство лесного и сельского хозяйства, сообщает ТАСС.

"В ходе полевых работ был обнаружен первый случай заражения ящуром серотипа SAT-2. На данный момент восемь предприятий помещены в карантин. О ситуации была уведомлена Всемирная организация по охране здоровья животных 8 марта", - отмечается в сообщении.

Данный серотип был выявлен в Турции после того, как было объявлено о выявлении ящура в соседнем Ираке.

Ящур - острая инфекционная болезнь животных, поражающая крупный и мелкий рогатый скот, буйволов, лошадей и свиней. Характеризуется лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Может передаваться человеку через термически необработанные продукты, а также в процессе ухода за животными. От человека к человеку не передается.
  • Вчера, 18:20
  • DTV
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