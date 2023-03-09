Очередные раунды консультаций по зерновой сделке пройдут между представителями РФ и ООН 13 марта в Женеве. Об этом заявила сегодня, 9 марта, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На 13 марта в Женеве запланированы очередные раунды консультаций, в которых примет участие российская межведомственная делегация, там будут высокопоставленные представители ООН, [глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин] Гриффитс и [генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека] Гринспен, и будет обсуждаться [продуктовая] сделка», — сказала она.
Дипломат отметила, что прогноз по продлению зерновой сделки будет пессимистическим, если Запад продолжит не выполнять часть договора, касающуюся экспорта из России, пишет eadaily.com.
«Если это будет бесконечно сваливаться в пике в плане невыполнения второй части сделки [по экспорту российских зерна и удобрений], тогда прогноз пессимистический», — добавила Захарова, слова которой приводит ТАСС.
22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Один из них утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Еще одна часть договоренностей касается доступа на мировые рынки российского продовольствия. Российские власти неоднократно указывали на то, что вторая часть фактически не выполняется.
В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.