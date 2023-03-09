Dnestr.TV

 
0

Консультации по зерновой сделке между Россией и ООН назначены на 13 марта

Консультации по зерновой сделке между Россией и ООН назначены на 13 марта

Очередные раунды консультаций по зерновой сделке пройдут между представителями РФ и ООН 13 марта в Женеве. Об этом заявила сегодня, 9 марта, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На 13 марта в Женеве запланированы очередные раунды консультаций, в которых примет участие российская межведомственная делегация, там будут высокопоставленные представители ООН, [глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин] Гриффитс и [генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека] Гринспен, и будет обсуждаться [продуктовая] сделка», — сказала она.

Дипломат отметила, что прогноз по продлению зерновой сделки будет пессимистическим, если Запад продолжит не выполнять часть договора, касающуюся экспорта из России, пишет eadaily.com.

«Если это будет бесконечно сваливаться в пике в плане невыполнения второй части сделки [по экспорту российских зерна и удобрений], тогда прогноз пессимистический», — добавила Захарова, слова которой приводит ТАСС.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Один из них утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Еще одна часть договоренностей касается доступа на мировые рынки российского продовольствия. Российские власти неоднократно указывали на то, что вторая часть фактически не выполняется.

В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.


  • Вчера, 18:24
  • DTV
  • Просмотров: 36
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Матч "Шериф" - "Партизан" по решению властей пройде ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Матч "Шериф" - "Партизан" по решению властей пройде ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна