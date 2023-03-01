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YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о теракте в Тирасполе

YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о теракте в Тирасполе

YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о подготовке Службой безопасности Украины теракта в Тирасполе, сообщил Первый приднестровский канал в Telegram-канале.

«"Удалил "за нарушение правил в отношении оскорблений и угроз". "Оскорбились", вероятно, в СБУ", — говорится в публикации.

Фильм-расследование накануне вечером вышел в эфир каналов Приднестровья.

В четверг Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на представителей власти республики.

По версии следствия, злоумышленники под контролем спецслужб Украины планировали теракт на одной из оживленных магистралей в центре Тирасполя — они начинили автомобиль с приднестровскими номерами взрывчаткой и поражающими элементами. Силовиками удалось найти и обезвредить эту машину.

Как подчеркнули в СК Приднестровья, собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить фигурантам дела обвинения в шпионаже, госизмене, приготовлении к теракту, приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом организованной группой, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Служба безопасности Украины назвала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье "провокацией, срежиссированной в Кремле".

  • Сегодня, 09:13
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