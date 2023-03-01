В Молдове пересматривают приоритеты в военной сфере, а также способы ведения боевых действий
Германия поставит Министерству обороны Молдовы партию беспилотных летательных аппаратов, обещанных ранее вместе с бронетранспортерами "Пиранья". Об этом сообщил глава Минобороны республики Анатолий Носатый в интервью телеканалу Jurnal TV, выдержки из которого опубликованы в пятницу.
"В ближайшее время ожидается поставка дронов из Германии. Сейчас военную технику в первую очередь направляют на поддержку обороноспособности Украины. Дроны, предназначенные для Молдовы, находятся в процессе производства", - проинформировал министр. По его словам, наблюдая за украинским конфликтом, в Молдавии пересматривают приоритеты в военной сфере, а также способы ведения боевых действий, борьбы с бронированной техникой, передает ТАСС.
Ранее Германия поставила Молдове в качестве военной помощи шесть бронетранспортеров "Пиранья". Всего в первой половине этого года республика получит 19 боевых машин. Техника предоставлена в целях модернизации молдавской армии на основании соглашения от 2021 года. Военную помощь республике также анонсировали США, ЕС и НАТО. По данным Минобороны РФ, Молдоова уже получает легкое стрелковое оружие, также планируются поставки современных мобильных платформ и средств связи.
Обеспокоенность милитаризацией Молдовы высказывает руководство Приднестровья, которое ведет с Кишиневом переговоры о мирном урегулировании отношений.