Договор на поставку электричества от МолдГРЭС может быть заключен на долгосрочной основе. Кишинев собирается заключить долгосрочный договор на поставку электроэнергии с МолдГРЭС. Об этом заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов в интервью порталу Rlive.md.
"Есть намерение заключить более долгосрочный договор с Молдавской ГРЭС. С существенно лучшей ценой", – цитирует Виктора Парликова sputniknews.ru.
Ситуация с электроэнергией в Молдове
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на следующий день заявил, что Молдова сможет закупить недостающую электроэнергию в Румынии. И 13 октября румынская компания Hidroelectrica, главный производитель электроэнергии в Румынии, и "Энергоком" подписали контракт на поставку 100 МВт электричества в Молдову, которое начало поступать в страну уже 14 октября.
Далее, 17 октября, стало известно о том, что ПАО "Газпром" приняло решение сократить объемы подачи газа в Приднестровье, в октябре – на 30%, в ноябре – на 40% по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Руководство региона приняло решение о сокращении потребления природного газа за счет промышленности. Была уменьшена его подача ряду крупных предприятий, в том числе МолдГРЭС.
А 21 октября АО "Энергоком" официально уведомило Premier Energy Distribution, ведущего поставщика электроэнергии в Молдове, о наличии дефицита энергии в сети в размере 284 МВт·ч. Госпредприятие Moldelectrica объявило о "режиме тревоги" на рынке электроэнергии в Республике Молдова, связанном с данным дефицитом электроэнергии.
Позже, 3 декабря, вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что "Энергоком" заключило договор с Молдавской ГРЭС на поставки электроэнергии в декабре по цене 73 доллара за МВт·ч. После этого контракт продлевался ежемесячно.
В "Энергокоме" также заявили, что компания продолжит покупать электроэнергию и у румынских поставщиков для покрытия пиковых часов потребления.