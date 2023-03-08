С целью повышения интереса к спорту и приобщению к систематическим занятиям физической культурой и спортом сотрудниками Отдела воспитательной работы Учреждения исполнения наказаний №3 Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР проводятся спортивные мероприятия среди осужденных.
В рамках празднования Международного женского дня осужденные женского участка приняли участие в товарищеской встрече по настольному теннису и Спартакиаде. Осужденные мужского участка колонии-поселения приняли участие в товарищеской встрече, посвященной молдавскому национальному празднику «Мэрцишор», сообщается на сайте ведомства.
В программу Спартакиады вошли такие дисциплины как прыжки в длину, прыжки на скакалке, упражнение на «пресс» и эстафета, в которой каждая участница должна была выполнить прыжки на скакалке, вращение обруча, прыжки с мячом и броски мяча в баскетбольное кольцо. На спортивной площадке царили смех, шум и веселье. Проведённая Спартакиада не оставила никого равнодушным, на протяжении всего мероприятия царил спортивный азарт, каждая осужденная старалась быть лучшей. Победители определялись в командном зачете. По итогам упорной борьбы первое место в общекомандном зачете Спартакиады досталось команде отряда №5. В настольном теннисе все призовые места заняли женщины отряда №4.
В товарищеской встрече по настольному теннису приняло участие 9 осужденных мужского участка колонии-поселения. Среди них первое и третье место заняли осужденные отряда №1 и второе место осужденный отряда №3.
Финалом мероприятия явилось вручение грамот как командам победителям, так и осужденным, проявившим своё мастерство в личном зачёте. Осужденные активно принимавшие участие в спортивно-массовых мероприятиях будут поощрены правами начальника учреждения.
«Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что интерес к спортивно – массовым мероприятиям в учреждении постепенно увеличивается. Занятия физической культурой и спортом укрепляют здоровье осужденных, учат их работать в команде, сопереживать, повышают интерес, как к физической культуре, так и здоровому образу жизни,» -отмечают организаторы.