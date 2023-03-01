Заместитель Председателя Правительства — министр экономического развития Сергей Оболоник заслушал отчеты координационного Совета по технической и гуманитарной помощи и Агентства по инновациям за 2022 год.
В республику при содействии Корсовета за отчетный период было привлечено порядка 7 млн евро технической и гуманитарной помощи. За прошедшие годы суммы были значительно ниже. К примеру, в 2020-м году — около 4 млн евро, а в 2021-м — 5,3 млн евро, сообщает Министерство экономического развития республики.
Поддержка молодых предпринимателей, сферы здравоохранения, социального предпринимательства, помощь уязвимым группам населения стали основными сферами реализации проектов технической помощи. В 2022 году было зарегистрировано около 70 проектов. Основными из них являются:
— комплекс мероприятий по реставрации Бендерской крепости;
— реставрация/консервация зданий и сооружений (в прошлом году некоторые средства были направлены на работы на руинах еврейской синагоги и Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Рашков, Пушкинской аудитории в Бендерах, Башни ветров в Строенцах и Водяной мельницы в селе Белочи. Кроме того, при содействии Агентства были отремонтированы детский сад «Албинуца» с.Тея и Малаештская общеобразовательная средняя школа);
— проект, координируемый Торгово-промышленной палатой по оказанию деловой поддержки молодым предпринимателям. Представители организации провели конкурс бизнес-планов, по итогу которого были определены семь победителей – начинающие предприниматели из Приднестровья. Им было оказано содействие в закупке оборудования, проведены обучающие тренинги и индивидуальные консультации для бенефициаров. Реализация этого проекта продолжается и в текущем году.
— проект по линии здравоохранения по улучшению медико-социальных услуг для людей с потребностями для обеспечения доступа пациентов, которым необходим длительный уход, к качественным медико-социальным услугам.
— центр по оказанию медико-социальных услуг «Забота». Для его функционирования были проведены ремонтно-строительные работы, закуплено медицинское оборудование, мебель и бытовая техника, а также современные транспортные средства. Запуск этого проекта помог создать в городе 10 рабочих мест — две бригады сотрудников отвечают за оказание медицинских и социальных услуг на дому. С августа 2021 года по октябрь 2022 года работники центра посетили около 500 человек.
— филиал центра «Забота» в Днестровске, где на сегодняшний день трудятся 11 работников. Учреждение работает на базе санатория-профилактория «Солнечный». Для функционирования филиала были проведены ремонтно-строительные работы, закуплено оборудование, современная бытовая техника и транспортные средства на общую сумму порядка 120 тыс. долларов.
В прошлом году в рамках Проекта зарубежные агентства по развитию и международному сотрудничеству передали на нужды григориопольского центра и его филиала в Днестровске медицинское реабилитационное оборудование. В Днестровск также были направлены расходные материалы, принадлежности и дезинфицирующие средства, которые, в частности, использовались для обслуживания беженцев из Украины, находящихся в профилактории «Солнечный».
На презентации отчета были отмечены положительные результаты проекта Развития экспортного потенциала, реализация которого запланирована на период с 2019 по 2025 годы. К слову, программа предусматривает развитие экспортных компетенций компаний, определение новых рынков сбыта, оказание методологической и практической помощи в налаживании долгосрочных внешнеэкономических связей и продвижении экспорта. Кроме того, предусмотрены поддержка существующих и открытие малых, средних предприятий и, как следствие, создание новых рабочих мест, в частности, для уязвимых слоев населения.
Благодаря этому проекту 26 фирм получили поддержку в развитии бизнеса и увеличили свой экспорт, 16 компаний-экспортеров повысили свою конкурентоспособность за счет внедрения технологических инноваций и полученного оборудования, 27 фирм нашли партнеров в результате мероприятия, реализованного в рамках Проекта. Немаловажным фактором является открытие 23 малых предприятий, что привело к созданию 115 рабочих мест.
Большая работа была проделана по развитию дуального образования. В рамках проекта по наращиванию потенциала в области соответствующих программ, реализуемого Торгово-промышленной палатой. Новая техника для оснащения учебных лабораторий поступила в Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе, Бендерский торгово-технологический и Промышленно-строительный техникумы.
О работе в 2022 году Агентства инноваций и развития министру рассказала руководитель организации Зинаида Емельянова. Напомним, что в октябре 2020 года между Минэкономразвития и Некоммерческим Партнерством был заключен договор о сотрудничестве с целью развития предпринимательства и цифровой экономики в республике, включая информационные технологии.
За отчетный период представители Агентства провели четыре конкурса грантов и выделили поддержку 53 предпринимателям на общую сумму более 450 тыс. дол. США. Также НП уже несколько лет проводит Школу для начинающих представителям бизнеса под названием «Стартап Академия». Программа предполагает обучение основам, наставничество и конкурс мини-грантов. Школа помогает новичкам в этом деле стать более устойчивыми, избежать ошибок в бизнесе, а главное — открыть собственное дело. Поддержку получили 24 начинающих предпринимателя.
С февраля 2022 года Агентство администрирует первый в Приднестровье Центр по поддержке и развитию бизнеса — Business Hub. Он стал площадкой для сообщества предпринимателей, где можно обмениваться идеями и опытом, создавать проекты и получать новые знания. Важным направлением работы Business Hub является возможность у предпринимателей получить безвозмездную консультационную помощь от экспертов в сфере юриспруденции, бухгалтерского учета и маркетингового сопровождения. В прошлом году в Центре прошло порядка 200 мероприятий, которые посетили более 2500 человек.
Агентством реализуются проекты по поддержке гражданского общества и малого бизнеса такие как: «Бизнес наставничество – старт для молодёжи», «Цифровое будущее», «Оценка ситуации с браконьерством на Днестре», «Туристическая платформа».
В планах на этот год у Агентства — продолжать активную работу: проводить для представителей бизнеса креативные, инновационные мероприятия, корпоративные курсы, продолжить реализацию школы «Стартап Академия», а также оказать поддержку предпринимателям на сумму 300 тыс. долларов.
В завершение онлайн-встречи Сергей Оболоник поблагодарил руководителей координационного Совета по технической и гуманитарной помощи и Агентства по инновациям и развитию за проделанный труд, отметив высокую эффективность работы.