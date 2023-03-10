Текущую ситуацию в экономике и варианты её дальнейшего развития обсудили на заседании Совета Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья. Оно прошло с участием председателя Правительства Александра Розенберга.
Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник отметил, что пока сохраняются тенденции прошлых месяцев. Приднестровье всё также недополучает в нужном объеме природный газ, сообщает пресс-служба Правительства.
Сергей Оболоник рекомендовал отдельным секторам производства обратить внимание на альтернативные источники энергии, поскольку сохраняются риски дальнейшего снижения поставок голубого топлива. Особенно это касается аграрного сектора, ответственного за продовольственную безопасность страны.
Напомним, сейчас в республике действует режим чрезвычайного экономического положения в экономике. Впервые его ввели 21 октября 2022 года из-за снижения Молдовой поставок в Приднестровье российского природного газа. Его объёмов не хватало ни для работы предприятий, ни для нужд населения, ни для выработки экспортной электроэнергии Молдавской ГРЭС.
Приднестровье было вынуждено прибегнуть к неотложным мерам по экономии энергоресурсов: приостановить работу крупных промышленных предприятий, снизить температуру теплоносителя в системах отопления, ограничить работу общественного транспорта и продлить каникулы в школах.
Выработка электроэнергии на Молдавской ГРЭС была сокращена до минимума, необходимого для частичного обеспечения внутренних нужд республики, из двенадцати энергоблоков станции в работе находился только один. Это привело к крупной аварии энергосистемы на фоне падения напряжения в Украине. Без света остались города и села Приднестровья и Молдовы. В конце ноября было достигнуто соглашение, по которому поставки газа в Приднестровье увеличиваются до 5,7 миллиона кубометров, что позволило возобновить подачу электроэнергии на экспорт. Это повысило устойчивость работы энергосистемы и позволило отказаться от большинства мер экономии. Однако в условиях зимнего понижения температуры данный объем газа не позволял в полном объеме обеспечить промышленность республики электроэнергией.
Приднестровью для полного обеспечения и социального сектора, и работы промышленности по-прежнему не хватает примерно 30 миллионов кубометров голубого топлива в месяц (1 миллиона кубометров в день).
Режим чрезвычайного экономического положения действует до 31 марта включительно.