По поручению Президента Приднестровья Вадима Красносельского МИД ПМР направил официальные обращения в адрес посольства Украины в Молдове, генерального секретаря и постоянных членов Совета безопасности ООН, а также участников переговорного формата «5+2». Все они связаны с предотвращенным в начале марта терактом против руководства и мирных жителей Приднестровья.
Как сообщается на сайте МИД, в обращении к посольству Украины «запрошено содействие в истребовании у профильных украинских органов власти соответствующих разъяснений». Напомним, что, согласно данным правоохранительных органов Приднестровья, теракт в республике планировала Служба безопасности Украины.
В письме, которое от имени Президента ПМР направлено постоянным членам Совбеза ООН, предлагается инициировать на площадке ООН обсуждение предотвращенного теракта – для того, чтобы в дальнейшем согласовать «эффективные международные меры снижения напряженности и обеспечения безопасности всех жителей Приднестровья».
Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу была адресована просьба проявить личное внимание к сегодняшней ситуации вокруг ПМР.
Международным участникам формата «5+2» приднестровская сторона, в свою очередь, предложила выступить с осуждением террористических методов и активизировать практические усилия, чтобы не допустить разрушения мирного диалога.