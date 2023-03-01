Молдова входит в топ-3 стран региона с самой дешевой электроэнергией — по $0,085 за кВт*ч. Первое место занимает Сербия ($0,061), а второе — Польша ($0,070).
Такую статистику представила британская компания Cable.co.uk. Самое дорогое электричество на территории региона - в Словении. Там за кВт*ч платят $0,173, передает yellowpages.md
Тем не менее, после анализа 230 стран мира эксперты выяснили, что все страны Восточной Европы, кроме двух, входят в ту половину государств, которая платит за свет меньше.
В то же время в мире Молдова занимает 58 место по стоимости электричества. Соседняя Румыния расположилась на 102 позиции ($0,134), а Украина — на 31 месте ($0,057).
В пятерку самых дорогих стран по средней стоимости одного кВт*ч входят: Соломоновы Острова ($0,692), остров Святой Елены ($0,612), Вануату ($0,591), Острова Кука ($0,523) и Микронезия ($0,484).
Дело в том, что четыре из пяти этих стран находятся в Океании, которая является одним из самых дорогих регионов в мире для электроэнергии. При этом островные государства также, как правило, одни из самых дорогих.
Самое дешевое электричество в Ливии ($0,007), Анголе ($0,013), Судане ($0,014), Кыргызстане ($0,017) и Зимбабве ($0,021). В отличие от самых дорогих, ни одна из этих стран не является островом, а три из пяти расположены в Африке к югу от Сахары.