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В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто

В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
фото: newsru.com

Украинские беженцы, проживающие в Швейцарии более года и получающие социальные пособия, обязаны продать свои автомобили, если их стоимость превышает установленный властями кантона лимит, сообщает РИА Новости ссылаясь на швейцарский портал 20 Minuten.

"Все, кто живет на социальную помощь в течение года после прибытия в Швейцарию, должны провести проверку своего имущества. Это правило распространяется и на беженцев с Украины, имеющих статус S", - говорится в сообщении.

Как отмечает портал, если в собственности имеется автомобиль и его стоимость превышает лимит социального пособия, установленного в кантоне, в котором проживает беженец, машину придется продать.

В частности, кантон Люцерн обязывает беженцев продавать автомобили, цена которых превышает размер пособия на человека и на семью – 4 тысячи швейцарских франков (4,3 тысячи долларов) и 10 тысяч франков (около 11 тысяч долларов) соответственно.

Продать машину необходимо в течение месяца. Выплата соцпособий будет приостановлена на срок, зависящий от суммы, полученной при продаже.

По данным портала, проверки имущества беженцев начались в ряде других кантонов страны, в том числе Берне, Базель-Штадте, Цюрихе и Аргау.
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