Украинские беженцы, проживающие в Швейцарии более года и получающие социальные пособия, обязаны продать свои автомобили, если их стоимость превышает установленный властями кантона лимит, сообщает РИА Новости ссылаясь на швейцарский портал 20 Minuten.
"Все, кто живет на социальную помощь в течение года после прибытия в Швейцарию, должны провести проверку своего имущества. Это правило распространяется и на беженцев с Украины, имеющих статус S", - говорится в сообщении.
Как отмечает портал, если в собственности имеется автомобиль и его стоимость превышает лимит социального пособия, установленного в кантоне, в котором проживает беженец, машину придется продать.
В частности, кантон Люцерн обязывает беженцев продавать автомобили, цена которых превышает размер пособия на человека и на семью – 4 тысячи швейцарских франков (4,3 тысячи долларов) и 10 тысяч франков (около 11 тысяч долларов) соответственно.
Продать машину необходимо в течение месяца. Выплата соцпособий будет приостановлена на срок, зависящий от суммы, полученной при продаже.
По данным портала, проверки имущества беженцев начались в ряде других кантонов страны, в том числе Берне, Базель-Штадте, Цюрихе и Аргау.