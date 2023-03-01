На заседании высшего органа исполнительной власти члены Правительства утвердили Отчёт об исполнении республиканского и местного бюджетов, специальных бюджетных счетов и фондов за 2022 год. Основные данные по исполнению главного финансового документа представила глава Минфина Алёна Рускевич.
В связи с нестабильной внешнеполитической обстановкой и чрезвычайным экономическим положением в государстве исполнение республиканского и местного бюджетов в отчётном периоде было сопряжено с непрогнозируемыми факторами. Данные действия оказали существенное влияние на доходную и расходную части бюджетов всех уровней, акцентировала внимание профильный министр, сообщает пресс-служба Правительства.
Доходная часть бюджета
За минувший год в доход консолидированного бюджета поступило средств на сумму 3 млрд 427 млн рублей, что на 3,6% больше показателей 2021-го. Удельный вес фактических поступлений приходится на республиканский бюджет – 61,4%, местный бюджет – 38,6%. Плановые показатели республиканского бюджета исполнены на 95%. При этом по местным доходам наблюдается перевыполнение на 5%. Основной прирост показателей обеспечен за счёт увеличения налоговых поступлений.
Расходная часть бюджета
В процессе исполнения бюджета в 2022 году одной из важных задач по-прежнему являлось обеспечение ритмичного, своевременного и в полном объёме финансирования заработных плат, пенсий и пособий, медикаментов, продуктов питания и иных социальных обязательств. Расходы консолидированного бюджета за отчётный период составили 5 млрд 266 млн рублей – это на 73,3 млн руб. больше показателей 2021 года. Согласно представленным данным, наибольший удельный вес в общей сумме расходов республиканского бюджета составили система образования – 21,5%, система здравоохранения – 15,1%, а также целевые бюджетные фонды – 13,4%.
На финансирование социально защищённых статей было направленно 67% от общей суммы. На выплаты заработных плат – порядка 50,4%. Следует отметить: расходы на оплату труда в прошлом году характеризуются динамикой роста. Это связано с увеличением размера зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Необходимо отметить, что в 2022 году были добавлены новые направления социально защищенных расходов: выплаты денежной компенсации почётным донорам и лицам, систематически сдающим кровь. В отчётный период также осуществлялось финансирование по таким направлениям, как лечение и обследование приднестровских граждан за пределами государства. Прирост объёмов финансирования на данные цели в сравнении с 2021 годом составил 16 млн рублей. Прежде всего это связано с увеличением количества пациентов, в том числе с острым коронарным синдромом и детей, нуждающихся в медпомощи за рубежом.
Если говорить о целевых программах, в отчётном периоде были выделены средства на развитие систем здравоохранения и образования. Общая сумма расходов составила 37,7 млн рублей. Кроме того, была запущена ГЦП «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболевания на 2022-2026 гг.», размер финансирования которой – 1,8 млн рублей.
Государство продолжило осуществлять поддержку наиболее важных и социально значимых проектов и в области социальной защиты. Порядка 8,5 млн руб. было направлено на приобретение 39 жилых помещений для детей-сирот.
Несмотря на сложное внешнеэкономическое положение в республике, в отчётный период зафиксирован прирост прочих основных расходов консолидированного бюджета более чем в 1,3 раза. Удельный вес финансирования приходится на оплату топлива, работ и услуг, переданных на аутсорсинг, приобретение непроизводственного оборудования, капитальный ремонт административных зданий и погашение внутренних кредитов.
Кроме того, в 2022 году продолжено наращивание объёмов финансирования расчётов с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. К ним относятся межтарифная разница на сумму 68,5 млн рублей, а также возмещение льгот по коммунальным услугам с превышением показателей за 2022 год на 5,5 млн рублей.
Программы развития
Всего за предыдущий год расходы на финансирование программ развития составили порядка 520 млн рублей – это на 8,3% ниже показателей 2021-го. Наибольший удельный вес приходится на Дорожный фонд – 19 млн рублей, далее Фонд капвложений – его доля составляет порядка 14,7 млн рублей. Также средства были направлены на развитие сельского хозяйства. Размер финансирования составил 20,7 млн рублей. На развитие мелиоративного комплекса – более 32 млн руб.
Немаловажную роль играет и реализация программы господдержки молодых семей. В 2022 году было выдано 54 сертификата и заключено 79 кредитных договоров на приобретение собственного жилья.
Бюджет ЕГФСС
Об основных параметрах исполнения бюджета Единого государственного фонда социального страхования (ЕГФСС) за 2022 год доложила руководитель ведомства. В своём докладе она подробно рассказала о доходной и расходной частях главного финансового документа организации.
Таким образом, доходы бюджета фонда за 2022 год зафиксированы в размере 2,3 млрд рублей. Наибольшая часть всех поступлений приходится на налоговые доходы, имеющие положительную динамику роста. В сравнении с 2021 годом они увеличились на 6,5%. План по расходам бюджета был выполнен почти на 97%. Израсходовано 2,4 млрд рублей.
Наиболее важным и ёмким направлением расходования средств является пенсионное обеспечение. На его финансирование было направлено порядка 2,1 млрд рублей. Также производились выплаты ежемесячной и единовременной финансовой помощи. Согласно представленным данным, общая численность получателей пенсий по состоянию на конец 2022 года составляет более 95 тыс. человек. В сравнении с 2021-м их количество увеличилось на 337 пенсионеров.
На страхование от безработицы было выделено 8,8 млн рублей. В прошлом году наблюдалось уменьшение числа получавших соответствующие пособия на 757 человек по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Ещё один пункт – государственное социальное страхование. Расходы составили 177 млн рублей. Докладчик отметила, что данные средства были также направлены на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей. Для них было приобретено 789 путёвок в различные санатории республики. Кроме того, более 2,2 тыс. детей прошли летнее оздоровление.
Выплаты гарантированного государством пособия по материнству – ещё одно направление. Расходы сформировались в размере 41 млн рулей, наблюдается увеличение размера расходов на 1,5 млн рублей. Прежде всего это связано с введением новой выплаты – пособия по беременности и родам и единовременного пособия женщинам - индивидуальным предпринимателям, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
На выплату пособий, компенсаций и иных выплат, возмещаемых республиканским бюджетом, расходы за 2021 год составляют 73,5 млн рублей. Расходы были увеличены в связи с ростом размера пособий на детей из малообеспеченных семей и введением новой выплаты несовершеннолетним детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать организации образования или центры дневного пребывания. При этом количество детей из малообеспеченных семей уменьшилось на 207 человек в сравнении с 2021 годом.
В заключение своего доклада глава ЕГФСС подчеркнула, что выплата пенсий, пособий, компенсаций и иных социальных выплат фондом осуществлялась своевременно и в полном объёме.
В свою очередь председатель Правительства выразил мнение по выплатам пособий по безработице лицам, имеющим среднее профессиональное образование. Александр Розенберг нацелил ведомство пересмотреть действующий механизм и в ближайшее время представить предложения, направленные на изменение данной ситуации.