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Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля

Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля

Паспорта нового образца будут введены в обращение в Республике Молдова с апреля текущего года, проект по предложению Агентства государственных услуг был одобрен кабинетом министров на заседании 15 марта, передаёт sputniknews.ru

Изменения претерпит страница с идентификационными данными владельца.

"Эта страница, которая раньше была бумажной, будет заменена поликарбонатной, персонализированной с помощью лазерной гравировки", - было отмечено в ходе заседания.

Новый бланк паспорта (серии AP) будет состоять из 34 страниц и содержать 45 элементов высокоэффективной защиты. Кроме того, при изготовлении новых бланков будут применяться передовые материалы и технологии.

Паспорт выдается детям до 7 лет на 4 года, от 7 до 16 лет - на 7 лет, а лицам старше 16 лет - сроком на 10 лет.

Паспорта серии AP планируется ввести в обращение по мере исчерпания запасов прежних бланков паспортов (серии АВ), но не позднее 30 апреля 2023 года.
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