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Стоимость платных услуг Приднестровского госуниверситета повысилась в среднем на 11%

Стоимость платных услуг Приднестровского госуниверситета повысилась в среднем на 11%

Стоимость платных услуг Приднестровского государственного университета, в том числе обучения на платной основе, увеличилась. Об этом сообщил ректор ПГУ Владислав Соколов, передаёт novostipmr.com

По словам руководителя университета, причина повышения стоимости услуг в увеличении с нового года расчётного уровня минимальной заработной платы.

«28 декабря 2022 года был принят закон о бюджете на 2023 год, и в соответствии с этим законом изменился расчётный уровень минимальной заработной платы с 8,4 до 9,4 [рубля]. И университет, мы посчитали, что нам не хватит средств для осуществления своей деятельности в связи с [этим] изменением. Поэтому мы обратились в Правительство, и Правительство в соответствии с этим повышением РУ МЗП пересмотрело предельные тарифы платных услуг университета», - отметил ректор.

По словам Владислава Соколова, в среднем по университету стоимость обучения выросла примерно на 11%. При этом для каждого факультета установлены свои суммы в зависимости от направления обучения и формы (дневная, заочная). Подробнее с новыми тарифами можно ознакомиться в приложении к постановлению Правительства.

Ректор уточнил, что постановление вступило в силу с 3 марта. По оставшимся в этом учебном году месяцам начиная с 3 марта будет произведен перерасчёт стоимости обучения.
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