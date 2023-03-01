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Индекс потребительских цен в феврале 2023 года

Индекс потребительских цен в феврале 2023 года
Источник фото: depositphotos

Инфляция по итогам первых двух месяцев 2023 года в Приднестровье составила немногим менее двух процентов.
За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – превысили два с половиной процента. Продукты питания стали дороже на два процента, а непродовольственные товары – на один процент. Соответствующие данные представила Государственная служба статистики Приднестровья, передает newspmr.com.

Индексы потребительских цен за январь-февраль 2023 года:
- на продовольственные товары – 102,17%;
- на непродовольственные товары – 100,73%;
- тарифы на услуги – 102,56%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 101,75%.

Февральская инфляция

По итогам февраля 2023 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило менее одного процента.

В отчетный период наиболее подорожали тарифы на услуги и непродовольственные товары. Ценники на продукты питания также немного подросли.

Продовольствие за отчетный месяц стало дороже на треть процента. Наиболее подорожали: овощи, исключая картофель; маргарин и маргариновая продукция; сахар; рыбные продукты; консервы овощные; кондитерские изделия.

Непродовольственные товары за отчетный месяц подорожали немногим менее одного процента. Наиболее подорожали: печатные издания; табачные изделия; топливо (бензин); школьно-письменные принадлежности; строительные материалы; хозяйственные товары.

В среднем тарифы на услуги в феврале повысились более чем на один процент. Больше всего подорожали: жилищные услуги; услуги бань и душевых; жилищно-коммунальные услуги; ремонт обуви и пошив одежды.

Индексы потребительских цен за февраль 2023 года:

- на продовольственные товары – 100,29%;
- на непродовольственные товары – 100,80%;
- тарифы на услуги – 101,19%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,67%.

Годом ранее февральский сводный индекс потребительских цен составил 102,12%. В феврале 2022 года наиболее подорожало продовольствие – на 3,42%. Тарифы на услуги подросли на 1,01%, а цены на непродовольственные товары повысились на 1,33%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 09:20
  • DTV
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