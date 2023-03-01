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В Румынии с 20 марта по 2 апреля пройдут военно-морские учения НАТО Sea Shield 2023

В Румынии с 20 марта по 2 апреля пройдут военно-морские учения НАТО Sea Shield 2023
Фото: открытые источники

Примерно 3,4 тыс. военнослужащих из 13 стран примут участие в комплексных учениях НАТО Sea Shield 2023, которые пройдут на юго-востоке Румынии на море и на реке, в том числе в дельте Дуная и прибрежной зоне. Об этом сообщила в среду пресс-служба штаба ВМС республики.

Согласно сообщению пресс-службы, в маневрах, кроме Румынии, будут участвовать Албания, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция. Планируется задействовать более 30 кораблей ВМС Румынии, 2 корабля ВМС Болгарии, 14 самолетов и вертолетов Румынии, США, Турции и Франции, 15 катеров и патрульных судов, 57 наземных транспортных средств и другую военную технику.

Задачи боевой подготовки будут выполнять отряды сил специального назначения, боевые водолазы, специалисты в области химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, пехотные взводы и военные парашютисты, передает ТАСС.

"Sea Shield 2023 - самые сложные учения, спланированные и проводимые ВМС Румынии в 2023 году, они будут содействовать продвижению инициатив и интересов Румынии в региональном и международном плане, а также повышению уровня взаимодействия между силами стран-участниц", - подчеркнул штаб ВМС страны.

Маневры будут проводиться с 20 марта по 2 апреля.

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