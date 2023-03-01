Трагедия произошла около 9 часов утра 18 марта в столице. Соседка почувствовала запах гари в подъезде многоэтажки по ул. Комсомольская. Из-под двери квартиры на 2 этаже сочился дым. Женщина позвонила на линию «101».
На вызов прибыл один пожарный расчёт СВПЧ-1 г. Тирасполь. В квартиру огнеборцы вошли через незапертую входную дверь. В одной из комнат горела деревянная тумбочка и стоящая рядом кровать, повсюду стоял густой дым, передает пресс-служба МВД ПМР.
На полу у окна огнеборцы обнаружили 87-летнюю хозяйку без признаков жизни. Женщину вынесли и передали врачам скорой помощи. Реанимационные мероприятия результатов не дали. Медики констатировали смерть пенсионерки.
Со слов соседей, женщина проживала одна, была верующей. По квартире расставлены деревянные подсвечники, она часто зажигала свечи.
На локализацию пожара специалистам СВПЧ-1 потребовалось несколько минут. Что именно стало причиной возгорания – предстоит выяснить инспектору Госпожнадзора. Основная версия – неосторожное обращение с огнём.