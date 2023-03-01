Укрзализныця решила помочь Международному уголовному суду Гааги, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, и расклеила объявления о его розыске в электричках. Соответствующие фото в субботу, 18 марта, опубликовал Telegram-канал ТыКиев.
В частности, в пассажирских вагонах Киева, Львова и Харькова заметили объявление о розыске "особо опасного террориста Путина". Отмечается, что он скрывается от органов досудебного расследования, передает korrespondent.net.
В объявлениях указано, что преступника можно взять живым, но лучше, если он будет мертвым - украинцев призывают не сдерживать себя во время ареста Путина.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Алексеевны Львово-Беловой.