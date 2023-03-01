Dnestr.TV

 
0

Укрзализныця объявила Путина в розыск

Укрзализныця объявила Путина в розыск
Фото: Telegram-канал ТыКиев

Укрзализныця решила помочь Международному уголовному суду Гааги, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, и расклеила объявления о его розыске в электричках. Соответствующие фото в субботу, 18 марта, опубликовал Telegram-канал ТыКиев.

В частности, в пассажирских вагонах Киева, Львова и Харькова заметили объявление о розыске "особо опасного террориста Путина". Отмечается, что он скрывается от органов досудебного расследования, передает korrespondent.net.

В объявлениях указано, что преступника можно взять живым, но лучше, если он будет мертвым - украинцев призывают не сдерживать себя во время ареста Путина.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Алексеевны Львово-Беловой.

Укрзализныця объявила Путина в розыск
Фото: Telegram-канал ТыКиев

Укрзализныця объявила Путина в розыск
Фото: Telegram-канал ТыКиев
  • Сегодня, 09:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна