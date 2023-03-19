Североатлантический альянс планирует усилить свою группировку на восточном фланге при помощи размещения там до 300 тысяч солдат. Но существуют несколько проблем с реализацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как отмечает издание, для такого шага Альянсу необходимо убедить отдельные страны предоставить различные элементы: солдат, обучение, улучшение инфраструктуры - и, что особенно важно, большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.
Один из высокопоставленных чиновников НАТО заявил, что сейчас для противостояния России существует необходимость в большем количестве войск и большем количестве сил, которые находятся в состоянии готовности.
Генрих Браусс, бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию сил утверждает, что существует несколько уровней "готовности". Первый из них может состоять из 100 тысяч солдат, которые будут готовы к переброске в течение десяти дней. Его можно сформировать из Польши, Норвегии и стран Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы).
Браусс добавил, что второй эшелон войск будет поддерживать этих солдат, готовых к развертыванию, из таких стран, как Германия, в течение от 10 до 30 дней.
Politico подчеркивает, что для этого многим союзникам нужно будет активизировать усилия по призыву и увеличить расходы на оборону. Всем придется покупать больше оружия, боеприпасов и оборудования.
В свою очередь бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что "готовность" заключается в ряде деталей.
"Артиллерийскому батальону для поддержания своего уровня мастерства необходимо делать Х выстрелов в год в целях планирования. Танковому батальону необходимо поражать цели, реагировать на различные ситуации и демонстрировать мастерство в движении, днем и ночью, поражая движущиеся цели. Все это очень сложно", - уточнил он.
Ранее в разведке США заявляли, что Россия не хочет прямой войны с НАТО, но риски такого столкновения сейчас высоки, пишет rbc.ua.
Министр обороны Польши анонсировал строительсво военной базы
Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал строительсво военной базы в городе Олецко, который находится вблизи границы с Калининградской областью РФ. Об этом в субботу, 18 марта, сообщило издание Wprost.
Отмечается, что такое заявление Блащак сделал во время встречи с жителями Олецко.
"У меня для вас очень хорошие новости, очень хорошая информация. В конце этого года в Олецко будет создана воинская часть. Военная часть там (в Олецко – ред.) означает безопасность для жителей самого города, а также для всего воеводства… ", - сказал он. Блащак добавил, что военная часть - это всегда благо для местного сообщества.
Как сообщил политик, уже в апреле земля, приобретенная в сотрудничестве с местным самоуправлением и Министерством сельского хозяйства, будет использована для строительства воинской части.
"Сначала мы начнем с временной инфраструктуры, но начнем быстро, потому что хотим быстро добиться эффекта в виде воинской части. И это будет не просто воинская часть, а эскадрилья, которая войдет в состав Первой варминской артиллерийской бригады. Штаб этой бригады находится в Венгожево",- сообщил Мариуш Блащак. В ходе встречи министр национальной обороны также рассказал о закупках, сделанных для армии в последние месяцы, которые напрямую влияют на сдерживающие возможности Польши.
У границ Эстонии истребители НАТО сопроводили самолеты ВКС России
Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и Германии поднялись навстречу группе самолетов ВКС РФ, приблизившихся к границам воздушного пространства Эстонии. Об инциденте, произошедшем 17 марта, сообщила в субботу пресс-служба ВВС Соединенного Королевства, сообщает eadaily.com.
Сообщается, что два Eurofighter Typhoon сопроводили Ту-134 российских вооруженных сил, следовавший вместе с транспортником Ан-12 и двумя истребителями Су-27.
«Мы были подняты на перехват самолетов, приближавшихся к воздушному пространству Эстонии. Мы быстро идентифицировали российские самолеты и вели за ними наблюдение, когда они летели рядом с границами воздушного пространства НАТО», — заявил представитель британских ВВС Ричард Лиск.
Германия и Великобритания совместно выполняют миссию по патрулированию эстонского неба. 15 марта истребители двух стран уже поднимались в воздух и сопровождали российские Ил-78 и Ан-14 у границ воздушного пространства Эстонии.
В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.