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Еще одна авиакомпания сообщила об отмене в Молдове нескольких рейсов

Еще одна авиакомпания сообщила об отмене в Молдове нескольких рейсов

Авиакомпания FlyOne 19 марта сообщила о том, что в расписании вылетов на этот день будут изменения. Объявление об этом опубликовано на странице компании в Facebook, передает noi.md.

Клиенты недовольны, особенно на фоне того, что ранее были отменены рейсы Air Moldova и приостановлена деятельность компании Wizz Air.

Так, два рейса перенесли с 19 на 20 марта:
- Кишинев — Дублин — Кишинев
- Кишинев — Тель-Авив — Кишинев

Один рейс вообще отменили:
- Кишинев — Верона — Кишинев

Пассажирам последнего компания обещала разослать по email альтернативные предложения. Компания сообщила, что рейсы отменены из-за технических неисправностей. Каких — не уточняется.

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