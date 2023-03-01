Фото: Генштаб ВСУ / Facebook/Минная опасность в Украине остается очень высокой
В Николаевской области начали приоритетное разминирование земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины в субботу, 18 марта.
В область направлены значительные силы из состава инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины, пиротехнических подразделений ГСЧС, привлечены иностранные операторы.
Отмечается, что анализ работ в Николаевской области поможет оптимизировать процесс разминирования сельхозземель и в других областях, пишет korrespondent.net.
По предварительным оценкам, в девяти областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Черкасская) требуют обследования и, при необходимости, гуманитарного разминирования более 470 854 га земель сельхозназначения.
По результатам проведения нетехнического или технического обследования территория, требующая гуманитарного разминирования, может существенно сократиться.
Предполагается, что в первую очередь мероприятия по обследованию и разминированию будут осуществляться в регионах, где проблема загрязнения территорий является наиболее актуальной, а очистка сельхозугодий - наиболее экономически обоснованной.
На данный момент Украина является самой заминированной территорией мира. В МВД Украины заявили, что на полное разминирование украинских территорий, где проходят или проходили боевые действия, понадобится до 10 лет.
Как сообщалось, в Украине началась посевная кампания - работы идут в 10 регионах. За прошедшую неделю аграрии засеяли 66,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в лидерах – сельхозтоваропроизводители Тернопольской области с 20,4 тыс. га.