Dnestr.TV

 
0

В Украине началось гуманитарное разминирование сельхозземель

В Украине началось гуманитарное разминирование сельхозземель
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook/Минная опасность в Украине остается очень высокой

В Николаевской области начали приоритетное разминирование земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины в субботу, 18 марта.

В область направлены значительные силы из состава инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины, пиротехнических подразделений ГСЧС, привлечены иностранные операторы.

Отмечается, что анализ работ в Николаевской области поможет оптимизировать процесс разминирования сельхозземель и в других областях, пишет korrespondent.net.

По предварительным оценкам, в девяти областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Черкасская) требуют обследования и, при необходимости, гуманитарного разминирования более 470 854 га земель сельхозназначения.

По результатам проведения нетехнического или технического обследования территория, требующая гуманитарного разминирования, может существенно сократиться.

Предполагается, что в первую очередь мероприятия по обследованию и разминированию будут осуществляться в регионах, где проблема загрязнения территорий является наиболее актуальной, а очистка сельхозугодий - наиболее экономически обоснованной.

На данный момент Украина является самой заминированной территорией мира. В МВД Украины заявили, что на полное разминирование украинских территорий, где проходят или проходили боевые действия, понадобится до 10 лет.

Как сообщалось, в Украине началась посевная кампания - работы идут в 10 регионах. За прошедшую неделю аграрии засеяли 66,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в лидерах – сельхозтоваропроизводители Тернопольской области с 20,4 тыс. га.
  • Сегодня, 17:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • Киев и Кишинев с помощью международных спецслужб отслеж ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна