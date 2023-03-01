На минувшей неделе было объявлено, что завод в Кахуле обанкротился и будет ликвидирован. Предприятие было подконтрольно Кагульскому районному совету, которому принадлежит 82,5% капитала. Оно попало в тяжелое экономическое положение, и с 2020 года практически прекратило свою деятельность, два года подряд фиксируя убытки. В 2020 г. выручка компании едва достигла 5 млн леев, а убытки выросли до 4,3 млн леев, передает point.md ссылаясь на logos.press.md
Основная задолженность в 2,848 млн леев – перед поставщиками молока, долги по зарплате составляют 600 тыс.леев. Остальное – долги за коммунальные услуги, поставки материалов и комплектующих, задолженности по налогам и отчислениям в соцфонд.
Сектор переработки молока в Молдове находится под угрозой исчезновения, считает Каролина Линте, президент ассоциации Lapte. Государство не инвестирует в развитие фермерских хозяйств и не поддерживает фермеров, которые начали бизнес в этой сфере. По словам Каролины Линте, большая часть молока, используемого в переработке, берется у граждан, но количество домохозяйств, в которых еще есть коровы, сокращается.
«Мы обеспечиваем население молоком, кефиром, сливками и свежей брынзой. Остальные продукты дополнительно импортируются из Украины, Беларуси и ЕС (Румыния, Польша, Венгрия). Мы зависим от импорта», — сказала Каролина Линте.
При этом, согласно данным Национального бюро статистики РМ, в 2022 году импорт молочной продукции и яиц вырос на 21,3% по сравнению с 2021 г.. НБС не дает точную структуру, физические и денежные объемы импорта. Но по данным Таможенной службы Украины, Молдова традиционно находится в числе крупнейших покупателей трех видов украинской молочки. За первые два месяца текущего года на молдавский рынок импортировано из Украины примерно 260 тонн сыров на $1,3 млн, более 190 тонн мороженого на $640 тыс., 442 тонны сливочного масла на $2,44 млн. В целом – примерно на $4,38 млн. (Данные указаны ориентировочно на основе общего торгового баланса по разделу «Молочные продукты»).
Еще одну ключевую товарную позицию «молоко и сливки сгущенные» Молдова из Украины практически не импортирует, что говорит о том, что производители предпочитают завозить сухое молоко.
Импорт молочных продуктов в Молдову имеет тенденцию к постоянному росту. В среднем за последние семь лет он рос на 20-22% ежегодно, достигнув цифры в $70 млн.
Эта тенденция сохранится, поскольку поголовье коров и местное производство молока резко снижаются. Поголовье скота сократилось со 154 тыс. в 2011 году до 81 тыс. в 2020 году, по данным исследования, проведенного Агентством по инвестициям Молдовы.
Данные Национального бюро статистики показывают, что за последние 20 лет поголовье коров уменьшилось в 4 раза, при том, что 93% из них содержатся в подсобных хозяйствах. А это означает, что в Молдове просто нет животноводческой отрасли, как таковой. Неудивительно, что и производство молока за последние 20 лет упало примерно в два раза.
Эксперты, привлеченные в 2020 году Агентством по инвестициям, заявили, что импорт молочных продуктов можно заменить местным производством, особенно в фермерских хозяйствах. Правда, для этого нужны инвестиции в размере около 13 млрд леев (по ценам 2020 года по всей цепочке создания стоимости). Планировалось открыть 400 ферм по 200 голов скота в каждой, что позволило бы увеличить производство более чем на 160 000 тонн молока, тем самым перекрыв фактический объем импорта сырья и молочной продукции. Проект так и остался на бумаге.
Нынешний министр сельского хозяйства и продовольствия Владимир Боля уже третий год говорит об упадке животноводства в республике. «В Молдове практически нет животноводства. Всего 42 фермы. На сегодняшний момент мы импортируем сыр, молоко, мясо и так далее. Молдова импортирует около 158 000 литров молока», - утверждает он.
Министр уверяет, что в 2023 году министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности начнет инвестировать в животноводство, чтобы возродить этот сектор за счет кредита Всемирного банка. «Министр сельского хозяйства Германии спросил меня, сколько у нас коров, - отметил Боля. - И когда я ответил, что в 2021 году было 5100, а сейчас - 13 тысяч дойных коров, он сказал мне, что это не животноводство. Задача состоит в том, чтобы к 2025 г. у нас было около 20 тыс. высокопродуктивных коров, что позволит получать по 8 тыс. литров молока в год от одного животного. Для решения этой проблемы закон о животноводстве был гармонизирован еще в 2022 году, когда я был депутатом. К началу июня у нас будут и средства от Всемирного банка. Посредством этого проекта мы привлекаем $55 млн в сельскохозяйственный сектор, из которых $25 млн предназначены для животноводства».
Стоит напомнить, что был и другой проект – строительство в Молдове фермы на 20 000 голов КРС по белорусским технологиям. Его несколько лет назад предлагал Александр Лукашенко. «Вы только попросите, - мы сами все вам построим и наладим», - говорил президент Беларуси. Тогда не попросили, а сейчас эта тема в наших с Белоруссией отношениях явно неактуальна.