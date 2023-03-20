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МИД России: 20 лет назад США напали на Ирак, военные преступники все еще не наказаны

МИД России: 20 лет назад США напали на Ирак, военные преступники все еще не наказаны
Иллюстрация: МИД РФ

Ровно 20 лет назад США при поддержке союзников начали вторжение в Ирак. Несмотря на внушительный массив информации о совершенных военнослужащими США и союзных им стран в Ираке военных преступлениями, подавляющее большинство виновных до сих пор не понесли ответственность. На это указал сегодня, 20 марта, МИД РФ, сообщает eadaily.com

20 марта 2003 года в нарушение международного права США при поддержке союзников начали вторжение в Ирак, напомнил МИД России. Указанная авантюра подвергла полному разрушению государственности, военных, экономических и социальных основ Ирака, погрузив страну в многолетний внутренний военно-политический конфликт, полностью оправиться от которого она на может по сей день.

«Результатом вторжения также стало свержение и последовавшая за этим казнь легитимного президента Саддама Хусейна, разрушение базовой инфраструктуры страны, серьёзное ухудшение состояния системы здравоохранения, рост преступности. Примечательно, что оружие массового уничтожения (ОМУ) в итоге в Ираке обнаружено не было. В качестве оправданий своих преступных действий руководители участвовавших в военном вмешательстве стран называли неточности в сведениях разведслужб», — отметили в дипведомстве.

Согласно оценкам различных академических источников и НПО, число погибших насильственной смертью мирных жителей составило от 100 до 205 тыс. человек, непрямые потери среди гражданского населения — около 650 тыс. человек (до 1,2 млн погибших согласно ряду независимых исследований).

Количество иракских беженцев достигло 1,5 млн человек, внутренне перемещенных лиц — 2 млн человек. В настоящее время за чертой бедности проживают более 12 млн иракцев (около 30% населения), констатируют в министерстве.

«Несмотря на накопленный внушительный массив информации о совершенных военнослужащими США и союзных им стран в Ираке военных преступлениями, подавляющее большинство виновных до сих пор не понесли ответственность. Большинство эпизодов даже не расследовались, в то время как уголовные дела возбуждались крайне редко», — подчеркнули В МИД России.

«Американская военная авантюра способствовала возникновению новых угроз региональной стабильности и безопасности, создало благоприятную почву для распространения идей терроризма и экстремизма, в результате которых весь мир стал свидетелем бесчинств ИГИЛ* (организация запрещена в РФ)», — резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

  • Сегодня, 10:18
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