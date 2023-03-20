Финляндия в шестой раз признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из северных стран: на втором месте Дания, на третьем - Исландия, Россия находится на 70-м месте, Украина на 92-м, следует из публикации Всемирного доклада о счастье, пишет РИА Новости
По данным World Happiness Report Молдова на 63-м месте , Румыния – на 24-м месте из 137. Польша – на 39-м, Венгрия – на 51-м и Болгария – на 77-м, пишет digi24.ro
"Финляндия остается на первом месте уже шестой год подряд. Литва - единственная новая страна в первой двадцатке, поднявшаяся более чем на 30 позиций с 2017 года. Раздираемые войной Афганистан и Ливан остаются двумя самыми несчастливыми странами в исследовании, где средняя оценка жизни более чем на пять пунктов ниже, чем в десяти самых счастливых странах", - говорится в докладе.
Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году.
Исследование "Всемирного доклада о счастье" использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Правительства все чаще используют этот анализ, чтобы ориентировать политику на достижение счастья, уточняют авторы доклада.
Результаты были опубликованы сегодня, 20 марта, в Международный день счастья, который стали отмечать 10 лет назад, чтобы напомнить людям, что конечной целью государственной политики должно быть благополучие людей.
Другое исследование, проведенное той же организацией, пришло к выводу, что ограничения, связанные с пандемией COVID, не повлияли на уровень счастья людей.