Правительство увеличило минимальную ставку оплаты труда специалистов, занимающихся оценкой проектов школьных учебников, по инициативе Министерства образования и исследований. Так, минимальная ставка за авторский лист (16 страниц текста) составит 550 леев по сравнению с 15 леями, как это было прежде. Такое решение было принято на заседании кабинета министров,со ссылкой на управление правительства по связям с прессой и протоколу передает moldpres.md
«Деятельность оценщика очень важна для обеспечения качества школьного учебника. В то же время повышение оплаты труда позволяет нам привлекать к этому процессу лучших специалистов», — отметил министр образования Анатолие Топалэ.
Министерство образования и исследований разрабатывает новые учебники для общего и лицейского образования.
До сентября 2024 года учащиеся страны получат новые учебники по большинству школьных предметов. Первая партия новых учебников — 43 наименования поступит в школы до начала 2023-2024 учебного года, а остальные 67 наименований будут изданы до сентября 2024 года.
Во время встреч с представителями издательств Анатолие Топалэ обратился с просьбой о привлечении наиболее опытного и квалифицированного преподавательского состава для подготовки проектов учебников, соответствующих строгим требованиям в этой области, а также ожиданиям учеников и учителей.