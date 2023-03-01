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В республике за неделю произошло более 50 ДТП

В республике за неделю произошло более 50 ДТП

За минувшую неделю, с 13 по 19 марта, в республике произошло 53 механических ДТП. Пресс-центр МВД ПМР сообщает об основных причинах дорожно-транспортных происшествий.

Основные причины:
– не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 11;

– не выдержали безопасную дистанцию – 8;

– не предоставили преимущество в движении – 8;

– не выдержали безопасный боковой интервал – 5;

– не выполнили требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» – 2;

– ДТП в состоянии алкогольного опьянения – 2;

– ДТП при обгоне – 2;

– не выполнил требование дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» – 1.

Оставили место ДТП восемь водителей, четыре из них были установлены сотрудниками ГАИ.

Совершено два учётных ДТП (наезды на пешеходов), в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести.
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