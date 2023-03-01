Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
В республике за неделю произошло более 50 ДТП
За минувшую неделю, с 13 по 19 марта, в республике произошло 53 механических ДТП. Пресс-центр МВД ПМР сообщает об основных причинах дорожно-транспортных происшествий.
Основные причины:
– не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 11;
– не выдержали безопасную дистанцию – 8;
– не предоставили преимущество в движении – 8;
– не выдержали безопасный боковой интервал – 5;
– не выполнили требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» – 2;
– ДТП в состоянии алкогольного опьянения – 2;
– ДТП при обгоне – 2;
– не выполнил требование дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» – 1.
Оставили место ДТП восемь водителей, четыре из них были установлены сотрудниками ГАИ.
Совершено два учётных ДТП (наезды на пешеходов), в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести.
- Сегодня, 08:43
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.