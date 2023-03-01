Кабинетом министров утвержден порядок проведения компенсационного озеленения, который будет действовать для земель Государственного лесного фонда ПМР, сельскохозяйственного назначения, озеленительных насаждений и групп деревьев в населенных пунктах, парков, скверов, дендрариев, ботанических садов, рощ, бульваров.
Компенсационное озеленение предполагает посадку зеленых насаждений и деревьев взамен спиленных. При этом количество саженцев должно быть в двое больше срубленных, передаёт newspmr.com
Для каждой группы сформирован свой перечень условий по реализации озеленения.
Порядок проведения высадки деревьев на землях Государственного лесного фонда ПМР – видовой состав, количество и территория высадки зеленых насаждений – определяются уполномоченными госорганами. Причем компенсационное озеленение выполняется в ближайший подходящий сезон, но не позднее шести месяцев со дня рубки зеленых насаждений и одного года с момента выдачи лесорубочных билетов.
Компенсационное озеленение в черте населенных пунктов, согласно условиям, не применяется в случаях, когда коммунальными службами ликвидируются аварийные и чрезвычайные ситуации, а также при восстановлении нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением действующих норм и правил по заключению органов санитарно-эпидемиологического надзора.
Однако при проведении санитарных рубок и рубок в интересах физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимо произвести высадку равноценных деревьев и кустарников. Важно, что при проведении двойного компенсационного озеленения должны использоваться саженцы и сеянцы лиственных и хвойных древесных пород, соответствующие государственным стандартам.
Со стороны государства предусмотрен соответствующий механизм надзора за выполнением работ по восстановлению и приумножению численности зеленых насаждений. Эту работу будет выполнять специальная комиссия при администрациях городов и сел.
Кроме того, через один год после посадки компенсационных зеленых насаждений проводится их освидетельствование, в ходе которого определяется количество прижившихся саженцев.