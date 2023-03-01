Для приднестровских аграриев наступила пора весенне-полевых работ. Время сеять, вносить удобрения и проводить мероприятия по уходу за растениями. Обычно такие работы стартуют во второй декаде марта. В этом году их начали на 2 недели раньше, сообщается на сайте agroeco.gospmr «В этом году практически не было зимы, поэтому уже в зимний период начались некоторые полевые работы. Идёт активное внесение минеральных удобрений, обрезка многолетних насаждений: садов, виноградников, орехоплодных и ягодных культур. Некоторые хозяйства уже в феврале начали посев гороха, ранних яровых культур, в том числе ячменя (двуручки) и ярового», – рассказал ИА «Новости Приднестровья» исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул.
Уже полным ходом идёт посев других яровых культур, в том числе горчицы и яровой пшеницы, завершаются посевы ярового ячменя. Некоторые хозяйства уже приступили к посеву подсолнечника. Одновременно сельхозпроизводители проводят работы по защите посевов от некоторых вредителей и вносят гербициды на поля, занятые зерновыми культурами и рапсом.
Весна хоть и ранняя, но прохладная. Для аграриев это хорошо. Такая погода позволяет растениям развиваться постепенно. Как отмечают в Минсельхозприроды, это гораздо лучше, чем жаркая весна, потому что тогда и посевы, и плодовые деревья начинают активно вегетировать, а потом страдают в случае возвратных морозов.
Что до перечня культур, которые запланированы к посеву в этом году, то он достаточно традиционен. В первую очередь, конечно, это те, что обеспечивают основу для продовольственной безопасности.
«Это в том числе зерновые и технические культуры (включая масличные), которые идут на переработку, для внутреннего рынка или на экспорт. Есть культуры, которые положительно влияют на плодородие почв и их площади начинают расширяться. Это, к примеру, такие нишевые культуры, как горчица, есть рост площадей посева бобовых культур, которые благоприятно влияют на накопление азота в почве. В связи с повышением цены на лук некоторые хозяйства несколько расширили площадь посева этой культуры», – пояснил Олег Дилигул.
Из озимых в Приднестровье самые распространённые – пшеница, ячмень и рапс. Из яровых – яровые пшеница и ячмень, горох, подсолнечник, горчица (это ранние), кукуруза, сорго и соя (поздние).
В конце февраля специалисты Минсельхозприроды провели оценку состояния озимых культур. Это традиционная процедура, позволяющая перед началом весенних полевых работ оценить состояние посевов. Пока культуры развиваются удовлетворительно, их состояние тоже неплохое.
«90-95% площадей находятся в удовлетворительном состоянии. Наблюдается частичная гибель отдельных участков посевов озимого рапса, из-за того что в южных районах республики часть этих посевов осенью была недостаточно обеспечена влагой. Они не развились до нужной стадии и не смогли перезимовать. Для того чтобы успешно перезимовать, растению необходим достаточный уровень развития и накопление питательных веществ. Часть посевов рапса после обследования будет списана и пересеяна. Но ничего страшного в этом нет, основная площадь по всем озимым культурам сохранилась», – отметил и.о. министра сельского хозяйства.
Аграрии не любят давать прогнозы на урожай. Ведь на это влияет столько факторов, что они могут полностью изменить картину ожиданий. Однако пока сдержанный оптимизм есть. Оправдается ли он, будет зависеть от осадков. Пока их маловато. Если на севере республики уровень запасов влаги в метровом слове близок минимально необходимому (120-140 мм при оптимальных 160), то на юге их в 1,5 – 2 раза меньше (70-80 мм) . «Это ниже оптимума, но пока на данном этапе это не критично. У нас редко в марте бывают нормальные осадки, обычно обильные дожди проходят в апреле, мае. На сегодняшний день запасы влаги минимальные, для развития пока удовлетворительные, но нельзя сказать, что они хорошие и ни в коем случае не отличные», – добавил Олег Дилигул.
Что до ночных морозов, то они не нанесли сколь-нибудь серьёзного урона ни озимым культурам, ни плодовым деревьям. И здесь опять-таки на руку нынешняя погода: нет бурного развития и цветения, а значит, нет пока угрозы гибели урожая.