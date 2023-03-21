Представители закрытых в Молдове телеканалов 21 марта устроили протест перед зданием Европарламента в Брюсселе. Они сообщили, что проведут встречи с евродепутатами, чтобы рассказать им, что происходит в Кишиневе, передаёт newsmaker.md
«Мы будем продолжать борьбу за свободу прессы», — заявил журналист TV6 Алексей Лунгу.
Группа молдавских журналистов пришла к зданию Европарламента с плакатами «Stop Media Ban». Они считают незаконным решение властей приостановить лицензии шести телеканалов.
«Мы — группа журналистов, выступающих за свободу слова, за свободу прессы в Молдове, в стране, которая хочет стать европейским государством, в Республике Молдова с президентом и правительством, которые обещали уважать европейские ценности», — заявил Лунгу.
Он также отметил, что намерен провести встречи с евродепутатами, чтобы рассказать им, что происходит в Кишиневе.
«У нас довольно плотный график. Мы собираемся провести встречи с евродепутатами и официальными лицами Европарламента. Мы продолжим борьбу за свободу прессы в Молдове, продолжим бороться за каждого журналиста, который хочет работать в нашей стране, стране, которую мы все еще видим на европейском пути, а не на пути диктатуры, навязанной правительством в Кишиневе», — заключил Лунгу.
Напомним, в январе молдавские журналисты провели протест в Бухаресте против закрытия шести телеканалов, а также побывали в штаб-квартиру Совета Европы в Страсбурге.
16 декабря 2022 года комиссия по ЧС, которое действует в Молдове с начала военных действий на Украине, приостановила лицензии шести телеканалов. Среди них: TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova. Согласно распоряжению комиссии, решение приостановить лицензии приняли для того, чтобы «защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением».
В сообщении комиссии также сказано, что решение приняли на основании отчетов СТР о нарушении Кодекса телевидения и радио, включая санкции за распространение некорректной информации при освещении событий в стране и на Украине.