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Приднестровские шашисты с триумфом выступили на молодёжном Чемпионате Молдавии
фото: Радио 1
Приднестровские шашисты с триумфом выступили на молодёжном Чемпионате Молдавии.
Как сообщает novostipmr, местные спортсмены завоевали практически все награды. Только одна золотая медаль отправилась в Комрат, остальные достались приднестровцам.
В двух старших группах у девушек розыгрыш не проводился.
Поздравляем победителей:
U9 – Виктор Шинкарюк, Юлия Киселева (Слободзея);
U11 – Сергей Кицканян (Слободзея), Диана Андреева (Тирасполь);
U14 – Михаил Куницкий (Слободзея), Анна Таран (Рыбница-Бендеры);
U17 – Елизавета Трофимова (Слободзея), Степан Табакарь (Комрат);
U20 – Михаил Дамаскин (Бендеры);
U27 – Дмитрий Илиеску (Бендеры).
- Вчера, 21:34
- DTV
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