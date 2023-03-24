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МИД инициирует санкции против сенатора из Румынии, предложившей аннексировать часть Украины

МИД инициирует санкции против сенатора из Румынии, предложившей аннексировать часть Украины

Министерство иностранных дел Украины инициирует наложение санкций на сенатора парламента Румынии Диану Шошоакэ как на лицо, которое создает угрозу национальной безопасности.

Как пишет eurointegration.com.ua, об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Шошоакэ подала законопроект, который предлагает "присоединить к Румынии" часть южного региона Украины.

"Таким шагом маргинальный политик пытается "восстановить культурную идентичность румынского населения". Классический пример из методички российского реваншизма. Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией", - написал Ниноленко.

По данным румынских СМИ, Шошоакэ подала законопроект, который предлагает денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Украины и Румынии.

В изменениях к закону 129/1997 о ратификации документа Шошоакэ предлагает, что "Румыния присоединяет исторические территории, которые ей принадлежали, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный".

Ультраправая сенатор Шошоакэ - основательница партии S.O.S. и внефракционная в парламенте Румынии. Ранее она входила в правую популистскую партию AUR.

  • Сегодня, 17:25
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