Делегация Приднестровья в рамках рабочего визита в Москву провела встречи в российских органах власти с целью укрепления двустороннего, в том числе межведомственного, взаимодействия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел ПМР.
В частности, состоялось общение с руководством Министерства здравоохранения. Обсуждалось расширение спектра и форм сотрудничества, включая возможность оказания высокотехнологичной и иной медицинской помощи приднестровцам в специализированных федеральных учреждениях России.
Встреча в Министерстве науки и высшего образования была посвящена вопросам дальнейшего развития практических контактов и поддержки системы просвещения Приднестровья, функционирующей в рамках единого пространства с Российской Федерацией.
Также приднестровская делегация побывала в Федеральном агентстве по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Стороны обменялись мнениями о перспективах реализации культурно-гуманитарных проектов, а также затронули аспекты, связанные с обучением приднестровских абитуриентов в российских вузах и повышением квалификации государственных служащих Приднестровья в образовательных центрах России.