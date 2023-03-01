21 марта стартовала ежегодная экологическая акция молодёжного актива Молдавской ГРЭС «Батарейки, сдавайтесь!». Об этом сообщил телеграм-канал «Волонтёры Приднестровья».
С 2020 года экоактивисты разместили 28 пунктов сбора отработанных батареек на территории энергопредприятия, в общественных организациях, торговых точках города Днестровска и за его пределами. В этом году были созданы ещё 10 пунктов для сбора батареек.
За прошлый год активистами было собрано 215 килограммов отработанных источников малой мощности (порядка 8 тысяч батареек).
Помните, одна батарейка загрязняет тяжёлыми металлами 400 литров воды и около 20 квадратных метров земли, а через воду тяжёлые металлы попадают в нашу еду, а с едой – в наш организм!