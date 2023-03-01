Dnestr.TV

 
0

Посол США в Румынии: «Мы утроили присутствие американских войск в регионе»

Посол США в Румынии: «Мы утроили присутствие американских войск в регионе»
Фото: Посольство США/Посол США в Румынии Кэтлин Кавалец

Посол США в Румынии Кэтлин Кавалец заявила в пятницу в Констанце, что важно не только иметь военное присутствие США в этом районе, но и проводить тренировки вместе с румынскими силами.

В пятницу на пресс-конференции в Констанце посла США спросили, как изменилось участие Соединенных Штатов в Добрудже после начала боевых действий на Украине, передает realitatea.net.

«Во-первых, мы утроили присутствие американских войск в регионе. Раньше у нас было большое присутствие, но с точки зрения обороны и сдерживания важно не только иметь присутствие здесь, но и пройти обучение вместе с румынскими силами, чтобы наши силы научились работать вместе, чтобы поддерживать усилия правительства. расширить и модернизировать авиабазу и сделать ее ключевым местом для оборонных действий в этом регионе. Я думаю, что все это важно», — сказала Кэтлин Кавалек.

Она заявила, что Румыния является образцовым союзником в НАТО, потому что решила выделять 2,5% ВВП на оборону.

«Мы будем работать и в других сферах, таких как мониторинг, информация и все такое. Но я думаю, что для альянса НАТО Румыния находится в критическом положении с точки зрения географического положения. Вы здесь очень близки к войне, к сожалению, недалеко от вас, и я думаю, важно отметить, что Румыния с точки зрения ее роли в альянсе НАТО была образцовым союзником, вносящим 2,5% оборонного ВВП. что, я думаю, является образцом для многих других стран НАТО, но я думаю, что это отражает тот факт, что вы чувствуете риски войны вблизи по сравнению с другими", - также заявил посол США в Румынии.
  • Сегодня, 08:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • МВД ПМР: Ложная воздушная тревога
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • Введен в работу механизм перерасчета пенсий
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна