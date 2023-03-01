Фото: Посольство США/Посол США в Румынии Кэтлин Кавалец
Посол США в Румынии Кэтлин Кавалец заявила в пятницу в Констанце, что важно не только иметь военное присутствие США в этом районе, но и проводить тренировки вместе с румынскими силами.
В пятницу на пресс-конференции в Констанце посла США спросили, как изменилось участие Соединенных Штатов в Добрудже после начала боевых действий на Украине, передает realitatea.net.
«Во-первых, мы утроили присутствие американских войск в регионе. Раньше у нас было большое присутствие, но с точки зрения обороны и сдерживания важно не только иметь присутствие здесь, но и пройти обучение вместе с румынскими силами, чтобы наши силы научились работать вместе, чтобы поддерживать усилия правительства. расширить и модернизировать авиабазу и сделать ее ключевым местом для оборонных действий в этом регионе. Я думаю, что все это важно», — сказала Кэтлин Кавалек.
Она заявила, что Румыния является образцовым союзником в НАТО, потому что решила выделять 2,5% ВВП на оборону.
«Мы будем работать и в других сферах, таких как мониторинг, информация и все такое. Но я думаю, что для альянса НАТО Румыния находится в критическом положении с точки зрения географического положения. Вы здесь очень близки к войне, к сожалению, недалеко от вас, и я думаю, важно отметить, что Румыния с точки зрения ее роли в альянсе НАТО была образцовым союзником, вносящим 2,5% оборонного ВВП. что, я думаю, является образцом для многих других стран НАТО, но я думаю, что это отражает тот факт, что вы чувствуете риски войны вблизи по сравнению с другими", - также заявил посол США в Румынии.