С 27 по 31 марта в Приднестровском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко пройдёт Неделя открытых дверей. Факультеты, институты и филиалы университета подготовили для старшеклассников ознакомительные и просветительские мероприятия.
Встречи будут проходить ежедневно с 10:00 до 15:00, сообщает пресс-центр ПГУ. Подробная информация размещена на сайте вуза.
31 марта учащихся 10-11-х классов приглашают на встречу с руководством вуза, которая начнется в 10:00. Регистрация участников - в 9:30 в Культурно-просветительском центре имени Кирилла и Мефодия по адресу: г. Тирасполь, Бульвар Гагарина, 4.
В этот же день старшеклассники смогут принять участие в профориентационном квесте. Для этого до 29 марта необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/yVT8oy8idHaZG1Ar7.
Из участников, подавших индивидуальную заявку перед началом мероприятия, будут сформированы команды по 7-10 человек. Каждая выберет себе название, капитана, лозунг (девиз), зарегистрируется и получит маршрутный лист. Совместно с волонтёром (студентом ПГУ) участники будут искать зашифрованные по маршрутному листу «локации» факультетов и институтов, выполнять конкурсные задания, собирать баллы и QR-коды. После чего организаторы объявят и наградят победителей, пишет novostipmr.com.