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Каноист Алексей Коровашков завоевал бронзу российского чемпионата
Фото: t.me/radio1pmr
Спортсмен из Приднестровья Алексей Коровашков завоевал призовое место на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проводились в Краснодаре.
После отборочных заездов на дистанциях 250 и 2000 м сильнейшие продолжили борьбу во Всероссийских соревнованиях на дистанциях 500 и 1000 м.
Как сообщает novostipmr, каноист Алексей Коровашков завоевал бронзу в спринте. Одну секунду ему проиграл Олег Шуринкин (4-е место).
Впервые в чемпионате России принял участие бендерчанин Аркадий Гончаров. С этого года он тренируется у тираспольского специалиста Владимира Беспалова и выступает за команду Москвы.
Кирилл Шамшурин перешел на тренерскую работу. Он занимается подготовкой каноистов в юниорской сборной РФ.
- Сегодня, 10:05
- DTV
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