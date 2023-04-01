Композитор умер 28 марта от рака в одной из столичных больниц. Рюити Сакамото известен по музыке к фильмам итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи «Последний император» (1987), за что был удостоен премии «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек к фильму, «Счастливого рождества, мистер Лоуренс» (1982), «Под покровом небес» (1990), «Маленький Будда» (1993).
Всемирно известный японский композитор и обладатель «Оскара» Рюити Сакамото умер 28 марта на 72-м году жизни, сообщает агентство Kyodo.
На похоронах присутствовали только близкие родственники. В 2014 году композитору был диагностирован рак ротоглотки, а в январе 2021-го — рак прямой кишки. В октябре и декабре 2021-го Сакамото перенес операции по удалению метастаз из обоих легких.
Сакамото являлся лауреатом множества международных наград, в том числе премии «Оскар» за лучший саундтрек к фильму Бернардо Бертолуччи «Последний император», в котором Сакамото также сыграл одну из ролей. Он также написал музыку к фильмам итальянского режиссера «Под покровом небес» и «Маленький Будда».
Композитор также удостоился премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за музыку к картине Нагисы Осимы «Счастливого рождества, мистер Лоуренс», в которой также участвовал как актер вместе с Дэвидом Боуи.
Всемирную известность Сакамото обрел еще в конце 1970-х, когда он выступал в составе группы Yellow Magic Orchestra. Его коллектив одним из первых освоил стиль футуристического техно-попа, делая один из основных акцентов на синтезаторах, пишет издание Yomiuri.
Рюити Сакамото – абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Его творческий путь имеет немало общего с карьерой его британского коллеги и современника Брайана Ино. Последний начинал карьеру в арт-рок-группе Roxy Music, в 80-х переключился на электронику, изобрел стиль эмбиент и растворился во множестве жанров и проектов, оказав огромное влияние на современную музыку. Рюити шел схожим путем. В 70-х он основал группу Yellow Magic Orchestra – «восточный ответ» группе Kraftwerk, который за 15 лет существования внес немалый вклад в развитие синти-попа.
В сольном плавании Рюити добился признания во всем мире. Через призму своего взгляда на музыку он пропускал множество жанров: джаз, авангард, поп-музыку, неоклассику, электронику. В 80-х, снимаясь в фильме «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», японский музыкант познакомился с Дэвидом Силвианом, фронтменом арт-рок-группы Japan. Спустя годы они встретились для записи альбома проекта Дэвида “Nine Horses”, в котором также принимал участие немецкий даб/джаз музыкант Бернд Фридман. В 2005 году супер-группа выпустила альбом “Snow Borne Sorrow” – запись, которая входит в списки лучших альбомов десятилетия.
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