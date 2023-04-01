Регулярное паромное сообщение между Сочи и Трабзоном откроют с 1 мая. Об этом 1 апреля заявил глава торгово-промышленной палаты турецкого Трабзона Эркут Челеби газете Star.
«Работа в этом направлении дала положительный результат, и мы (с российской стороной. — Ред.) достигли договоренностей. 6 апреля мы подпишем соглашение. С 1 мая запускаем сообщение Трабзон–Сочи и таким образом откроем наши ворота в Россию», — сказал Челби.
«На линии Сочи — Трабзон будет задействован паром на 300 человек. Он сможет перевозить 200 автомобилей, 6 автобусов, 12 контейнеров», — сказал Челеби.Издание отмечает, что паромы курсировали по данному маршруту в период с 1992 по 2014 год.
Ранее, 16 декабря, руководитель АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров сообщил, что паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году. Отмечается, что переправа будет доступна для автомобилей, микроавтобусов и туристических автобусов.