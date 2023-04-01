Dnestr.TV

 
0

Россия и Турция открывают регулярное паромное сообщение

Россия и Турция открывают регулярное паромное сообщение

Регулярное паромное сообщение между Сочи и Трабзоном откроют с 1 мая. Об этом 1 апреля заявил глава торгово-промышленной палаты турецкого Трабзона Эркут Челеби газете Star.

«Работа в этом направлении дала положительный результат, и мы (с российской стороной. — Ред.) достигли договоренностей. 6 апреля мы подпишем соглашение. С 1 мая запускаем сообщение Трабзон–Сочи и таким образом откроем наши ворота в Россию», — сказал Челби.

«На линии Сочи — Трабзон будет задействован паром на 300 человек. Он сможет перевозить 200 автомобилей, 6 автобусов, 12 контейнеров», — сказал Челеби.Издание отмечает, что паромы курсировали по данному маршруту в период с 1992 по 2014 год.

Ранее, 16 декабря, руководитель АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров сообщил, что паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году. Отмечается, что переправа будет доступна для автомобилей, микроавтобусов и туристических автобусов.
  • Вчера, 19:59
  • DTV
  • Просмотров: 43
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна