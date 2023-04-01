Авария произошла вечером 1 апреля на ул. Свердлова с. Дзержинское Дубоссарского района. «Фольксвагеном» управлял 21-летний парень. Во время движения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди ВАЗом.
В иномарке кроме водителя находилась 16-летняя девушка. Она сидела сзади. Бригадой скорой помощи была доставлена в больницу. Врачи диагностировали закрытый перелом ноги, от госпитализации пациентка отказалась, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В салоне ВАЗа тоже находилась пассажирка. 22-летняя девушка сидела рядом с водителем. Её также отвезли в ЦРБ. Серьёзных травм она не получила. Ей оказали помощь и отпустили домой.
По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» пошёл на обгон, увидел на встречке машину, стал возвращаться на свою полосу и врезался в «Жигули».