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Ученый проведет 100 дней в подводном бункере в Атлантическом океане

Ученый проведет 100 дней в подводном бункере в Атлантическом океане
Фото: Joseph Dituri

Он находится там, чтобы протестировать оборудование NASA перед миссией с высадкой людей на Марс.
55-летний Джозеф Дитури, отставной военно-морской офицер, в настоящее время живет в капсуле площадью около девяти квадратных метров, где он тестирует технологию, созданную NASA для миссии на Марсе. Глубина небольшая – всего около десяти метров, но ему предстоит провести там сто дней без перерыва, и это – серьезное испрытание.

Дитури изучает, как человеческое тело реагирует на длительное воздействие экстремального давления – подобные условия будут испытывать астронавты, отважившиеся отправиться на Красную планету, пишет rtraveler.ru.

Несмотря на крошечные размеры, капсула Дитури снабжена рабочей зоной, кухней, ванной, спальней и даже небольшим «бассейном», который действует как выход и вход, а также окно с видом на океан. Своим испытанием Дитури вполне доволен.

«Мне это нравится, у меня есть кофеварка, потому что Бог знает, что наука невозможна без кофе», – Джозеф Дитури.
Одно из тестируемых устройств – инструмент, созданным для NASA, а это означает, что оно должно быть протестировано до того, как агентство возьмется за него. Он сканирует тело, чтобы следить за здоровьем человека и определять, нужна ли ему медицинская помощь.

Дитури также изучает, как предотвратить потерю мышечной массы в космосе, от которой страдают астронавты на Международной космической станции.

«Мы собираемся на Марс, но это займет 200 дней. Когда вы доберетесь туда у вас будет уменьшенная мышечная масса, вы не сможете видеть очень далеко, и вы не будете в действительно хорошей форме, и у вас уменьшится плотность костей. Кроме того, вас ждет жесткое приземление, и я думаю, сначала нам нужно кое-что выяснить», – Джозеф Дитури.

В настоящее время, по состоянию на 28 марта, он находится в своей 100-дневной миссии уже 28 дней, и когда она будет завершена, он побьет рекорд – предыдущий рекорд по количеству дней, проведенных под водой невоенными, составлял 73 дня. Дитури проведет под водой на 10 дней больше, чем военнослужащие проводят в подводных лодках. Военные подводные лодки могут поддерживать только 90-дневные миссии перед возвращением на берег.

Тестируемое устройство для сканирования тела намного больше, чем версия, которая отправится с астронавтами на Марс. Оно работает путем сканирования тела, после чего пользователь вводит симптомы, которые анализируются компьютером для определения болезни или травмы.

Ученый проведет 100 дней в подводном бункере в Атлантическом океане
Интерьер капсулы Дитури

Ученый проведет 100 дней в подводном бункере в Атлантическом океане
Бассейн в полу капсулы одновременно служит выходом из нее

  • Вчера, 20:16
  • DTV
  • Просмотров: 45
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